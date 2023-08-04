العالم اليوم - "وول ستريت" ترتفع بعد بيانات الوظائف الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أغسطس 2023 07:20 مساءً - ارتفعت المؤشرات الرئيسية في بورصة "وول ستريت" في بداية آخر تداولات الأسبوع، الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع الوظائف في الولايات المتحدة بصورة أقل من المتوقع في يوليو، بينما غطت أرباح شركة أمازون التي جاءت أفضل من المتوقع على توقعات انخفاض مبيعات شركة أبل.

وأضاف الاقتصاد الأميركي وظائف في شهر يوليو الماضي بأقل من التوقعات، إلا أن عدد الوظائف قد ارتفع بالمقارنة مع شهر يونيو الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، الجمعة، أن عدد الوظائف في القطاع الخاص قد ارتفع خلال يوليو الماضي بواقع 187 ألف وظيفة، مقابل توقعات بأن يضيف القطاع الخاص 200 ألف وظيفة الشهر الماضي.

كما عدلت وزارة العمل بيانات الوظائف خلال شهر يونيو الماضي بالخفض إلى 185 ألف وظيفة.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي 14.24 نقطة أو بنسبة 0.04 بالمئة إلى 35230.13 نقطة.

وبدأ المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" التداول على ارتفاع 12.07 نقطة أو بنسبة 0.27 بالمئة عند 4513.96 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 66.24 نقطة أو بنسبة 0.47 بالمئة إلى 14025.96 نقطة.