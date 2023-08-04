العالم اليوم - نوفاك: الطلب العالمي على النفط سيرتفع بقوة في 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أغسطس 2023 08:18 مساءً - قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الجمعة، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.4 مليون برميل يوميا هذا العام، وإن الطلب القوي يجعل السوق متوازنة.

وذكر بعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين من خارجها إن إنتاج بلاده من النفط لا يزال مستقرا عند حوالي 9.5 مليون برميل يوميا.

وتابع نوفاك في تصريحات للتلفزيون الروسي الرسمي "روسيا ملتزمة تماما بالاتفاقات التي تم التوصل إليها، وبصفة عامة، نمتثل تماما لالتزاماتنا داخل أوبك+".

وقطعت السعودية وروسيا وعودا إضافية خارج اتفاق أوبك+ هذا الأسبوع لدعم أسعار النفط الخام.

وقال نوفاك "السوق اليوم مستقرة من وجهة نظرنا. الأسعار عند مستوى مقبول. وبفضل الإجراءات التي اتخذتها أوبك+، بما في ذلك روسيا، يتم الحفاظ على توازن العرض والطلب".