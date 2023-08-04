العالم اليوم - جدة تستضيف اجتماعا بشأن أوكرانيا.. تطلع لتحقيق هذه الأهداف

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أغسطس 2023 08:18 مساءً - تستضيف المملكة العربية السعودية، السبت، في مدينة جدة اجتماعاً لمُستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية.

وتأتي استضافة هذا الاجتماع استمراراً للمبادرات الإنسانية والجهود التي بذلتها السعودية لوضع حد للحرب الأوكرانية التي خلفت الكثير من الخسائر المادية والبشرية.

وبحسب وكالة "واس"، تتطلع السعودية إلى أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز الحوار والتعاون من خلال تبادل الآراء والتنسيق والتباحث على المستوى الدولي حول السبل الكفيلة لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية وبما يعزز السلم والأمن الدوليين، ويجنب العالم المزيد من التداعيات الإنسانية والأمنية والاقتصادية للأزمة.

تفاصيل الإعلان المسبق عن الاجتماع

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ملير في إفادة صحفية إن مسؤولين حكوميين أميركيين سيحضرون "قمة سلام" بشأن أوكرانيا، في السعودية، مضيفا أنه لا يمكنه تقديم مزيد من التفاصيل.

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن السعودية ستوجه دعوة للدول الغربية وأوكرانيا وكبرى الدول النامية لحضور المحادثات.

كان مسؤول في إدارة الرئيس جو بايدن قد أكد تقارير عن استضافة المملكة العربية السعودية قمة سلام على الأرجح هذا الأسبوع في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، بغية استشراف طريقة لبدء مفاوضات هدفها إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

نقل موقع "بوليتيكو" عن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الدول التي ستشارك في القمة تشمل أوكرانيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا ودولا أخرى، متوقعا أن يحضر مسؤول رفيع المستوى من الإدارة الأميركية.

وقبل ذلك، قدمت الصين مقترحا للسلام من ضمن بنوده: