العالم اليوم - فيديو لعرس وسط الإعصار.. الماء يغمر فستان الزفاف

انتم الان تتابعون خبر فيديو لعرس وسط الإعصار.. الماء يغمر فستان الزفاف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أغسطس 2023 09:22 مساءً - تحدى زوجان فلبينيان إعصار تيفون ليتزوجا في كنيسة غمرتها المياه.

واحتفل باولو باديلا وديان فيكتوريانو بالزفاف والماء تغمر كاحلهما، محاطين بالضيوف الذين أصروا على الحضور رغم الظروف الجوية القاسية.

وظهرت العروس في الفيديو تمشي وسط الكنيسة والماء يغمر فستان زفافها من الأسفل.

وقالت: "قبل أسبوع من الزفاف، كنا قلقين بسبب الأمطار المستمرة، ثم جاءت عاصفة أخرى في يوم زفافنا بالضبط".

وأضافت: انهرنا في الصباح عندما علمنا أن الكنيسة قد غمرت بالماء، لكننا قررنا مواصلة الإجراءات حتى لو لم يحضر أي شخص".