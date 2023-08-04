اعتقال 6 عناصر من تنظيم داعش في العراق

اعتقال 6 عناصر من تنظيم داعش في العراقاعتقلت القوات الأمنية العراقية، اليوم الجمعة ستة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في عمليات أمنية شهدتها مناطق متفرقة من البلاد.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، أن قواته تمكنت من إلقاء القبض على عنصر بالتنظيم في منطقة “حي الجهاد” غربي العاصمة بغداد بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة عن مكانه، واعتقلت عنصرين آخرين في عملية نوعية شهدتها محافظة ديالى، ومثلهما في محافظة السليمانية شمال شرقي العراق.

واشار أنه جرى كذلك اعتقال أحد القادة البارزين في داعش في عملية دقيقة بأحد أحياء مدينة الرمادي التابعة لمحافظة الأنبار غربي البلاد.

جدير بالذكر أنه رغم مرور أكثر من ست سنوات على إعلان حكومة بغداد انتصارها على تنظيم داعش الإرهابي وتحرير كافة المناطق التي كانت تحت سيطرته، لاتزال القوات النظامية العراقية تتعقب فلول التنظيم، وخلاياه النائمة في كافة المحافظات دون أن تتمكن من القضاء عليها.