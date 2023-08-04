العالم اليوم - الذهب الأسود يرتفع ويتجه لتحقيق مكاسب لأسبوع سادس

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أغسطس 2023 10:19 مساءً - ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة اليوم الجمعة وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة السادسة على التوالي بعدما تعهدت السعودية وروسيا، ثاني وثالث أكبر منتجين للخام في العالم، بخفض الإنتاج حتى نهاية الشهر المقبل.

ويتجه خاما القياس لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي في أطول سلسلة مكاسب لهما هذا العام.

وزاد خام برنت أكثر من 16 بالمئة بينما ارتفع الخام الأميركي أكثر من 19 بالمئة خلال الأسابيع الستة المنصرمة.

تحركات الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت بواقع 74 سنتا، أي ما يعادل 0.9 بالمئة، إلى 85.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:13 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بواقع 72 سنتا، أو 0.9 بالمئة، إلى 82.27 دولار للبرميل.

وقالت السعودية في بيان أمس الخميس إنها ستمدد خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر، وتركت الباب مفتوحا أمام تمديد آخر.

وقررت روسيا أيضا خفض صادراتها من النفط بواقع 300 ألف برميل يوميا الشهر المقبل.

وكتب محللو يو.بي.إس في مذكرة "مع تمديد خفض الإنتاج، نتوقع عجزا بالسوق يزيد على 1.5 مليون برميل يوميا في سبتمبر بعد عجز يقدر بنحو مليوني برميل يوميا في يوليو وأغسطس".

وعلى صعيد الطلب، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الجمعة، بعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، إن الاستهلاك العالمي للنفط قد ينمو 2.4 مليون برميل يوميا هذا العام.

ولم يسفر اجتماع اللجنة عن أي تغييرات في سياسة الإنتاج. وذكرت مذكرة صادرة عن يو.بي.إس أن اللجنة أشارت إلى أنها قد تتخذ إجراءات إضافية في أي وقت.

وقال يو.بي.إس إنه يتوقع تداول خام برنت بسعر يتراوح بين 85 و90 دولارا للبرميل خلال الأشهر المقبلة.

ومما ضغط على أسعار النفط، البيانات الصادرة اليوم الجمعة التي أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي حافظ على وتيرة معتدلة لنمو الوظائف في يوليو تموز، لكن الارتفاع القوي في الأجور وتراجع معدل البطالة إلى 3.5 بالمئة عكسا استمرار قوة سوق العمل.

بالإضافة إلى ذلك، ساء التراجع في أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو أكثر مما كان يعتقد في البداية في يوليو تموز، ورفع بنك إنجلترا سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في 15 عاما أمس الخميس.