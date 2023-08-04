العالم اليوم - أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع لكنها تسجل خسارة أسبوعية

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع لكنها تسجل خسارة أسبوعية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أغسطس 2023 10:19 مساءً - أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، الجمعة، بعد عمليات بيع استمرت ثلاثة أيام، وذلك على خلفية ارتفاع أرباح بعض البنوك بالإضافة إلى بيانات الوظائف الأميركية التي عكست قوة الاقتصاد في الولايات المتحدة، مما خفف من قلق المستثمرين إزاء تباطؤ نمو منطقة اليورو.

وأظهرت بيانات من الولايات المتحدة أن الاقتصاد الأميركي أضاف عدد وظائف أقل مما كان متوقعا في يوليو، لكن الارتفاع القوي في الأجور وتراجع معدل البطالة عكسا استمرار قوة سوق العمل.

وقال محللون إن البيانات عززت الآمال باقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من إنهاء سياسة التشديد النقدي.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.3 بالمئة بعد تراجعه نحو ثلاثة بالمئة في الجلسات الثلاث السابقة.

ولكن البيانات الاقتصادية الضعيفة من أوروبا وآسيا والتخفيض المفاجئ في التصنيف الائتماني للولايات المتحدة دفعت المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى التراجع 2.4 بالمئة على أساس أسبوعي ليقطع ثلاثة أسابيع متتالية من المكاسب.

وقفز سهم بنك كريدي أجريكول الفرنسي 6.1 بالمئة بعد تسجيل أرباح فصلية قوية.

وارتفع سهم بنك مونتي دي باشي دي سيينا الإيطالي المملوك للدولة 2.8 بالمئة بعد أن حقق أرباحا أعلى من التوقعات في الربع الثاني.