العالم اليوم - أرباح "أدنوك للتوزيع" ترتفع 9% في النصف الأول من 2023

انتم الان تتابعون خبر أرباح "أدنوك للتوزيع" ترتفع 9% في النصف الأول من 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أغسطس 2023 11:17 مساءً - أعلنت شركة أدنوك للتوزيع اليوم نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت الشركة زيادة في الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 1.57 مليار درهم (نحو 427.4 مليون دولار) بزيادة 9 بالمئة على أساس سنوي.

كما ارتفع صافي الأرباح باستثناء حركة المخزون ليصل إلى 1.03 مليار درهم (نحو 272.2 مليون دولار)، بزيادة بنسبة 2% على أساس سنوي، مدعومةُ بارتفاع مبيعات الوقود ومبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية في جميع قطاعات الشركة.

وحافظت الشركة على ميزانية عمومية قوية حيث بلغت نسبة الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1.13 مرة في نهاية النصف الأول من العام، كما حافظت على مركز مالي قوي معززَّا بسيولة وافرة بلغت 4.7 مليار درهم (نحو 1.28 مليار دولار).

وشهدت أدنوك للتوزيع نمواً على أساس سنوي في إجمالي كميات مبيعات الوقود في كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية، وذلك بزيادة بنسبة 9 بالمئة في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت كميات وقود التجزئة، والتي تمثل حوالي 70 بالمئة من إجمالي كميات الوقود، بنسبة 8 بالمئة على أساس سنوي، في الوقت الذي سجلت فيه كميات وقود الشركات نمواً مستداماً بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي، مدعومة بجهود الشركة لتعزيز محفظة أعمالها التجارية.

ووفقاً لسياسة توزيع الأرباح، تتوقع الشركة توزيع أرباح بقيمة 1.285 مليار درهم (نحو 349.5 مليون دولار) للنصف الأول من عام 2023 في شهر أكتوبر، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الشركة.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "لقد حقّقت أدنوك للتوزيع نتائج قوية خلال النصف الأول من العام، ساهم في ذلك الأداء التشغيلي القوي والمبادرات التي أطلقتها الإدارة لتحسين الكفاءة في جميع قطاعات الشركة. ونتوقع أن يستمر زخم النمو خلال النصف الثاني من 2023، فيما نسير على خطى ثابتة نحو تحقيق أهدافنا لهذا العام بما في ذلك خطتنا لترشيد النفقات التشغيلية وتوسعة شبكة محطات الشركة على الصعيد المحلي والدولي".

وواصل قطاع أعمال تجزئة غير الوقود في الشركة تحقيق أداءً قوياً حيث ارتفع إجمالي الربح بنسبة تتجاوز 12 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام، مدعوماً بزيادة بنسبة 14 بالمئة في معاملات غير الوقود وتحقيق أعلى معدل تحويل (من محطات الوقود إلى متاجر التجزئة).

وجاء النّمو في معاملات غير الوقود بفضل تنفيذ العديد من المبادرات لتعزيز مبيعات المأكولات والمشروبات إلى جانب المبادرات التي تركز على العملاء وفقاً لاستراتيجية الشركة لأعمال تجزئة غير الوقود وتوفير منتجات وخدمات مبتكرة.