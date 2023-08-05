العالم اليوم - السعودية تطالب مواطنيها بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 أغسطس 2023 01:20 صباحاً - قالت السفارة السعودية في لبنان في بيان نُشر في وقت متأخر من مساء الجمعة على منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، إن المملكة تدعو مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة وتجنب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.

وقالت في المنشور "تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر السعودية تطالب مواطنيها بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية .. في رعاية الله وحفظة