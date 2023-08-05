العالم اليوم - محكمة باكستانية تقضي بالسجن 3 سنوات على عمران خان

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 أغسطس 2023 11:18 صباحاً - ذكرت قنوات تلفزيونية محلية، اليوم السبت، أن محكمة باكستانية قضت بالسجن على رئيس الوزراء السابق عمران خان ثلاث سنوات لبيعه هدايا منحت للدولة بشكل غير قانوني.

وكشفت وكالة أنباء رويترز، نقلا عن محام، أنه في أعقاب صدور الحكم، قامت الشرطة الباكستانية بإيقاف عمران خان في لاهور.

ويقول خبراء في القانون إن الإدانة في القضية قد تقضي على فرص خان في المشاركة في الانتخابات الوطنية التي يجب إجراؤها قبل أوائل نوفمبر.