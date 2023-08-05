الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن 3 سنوات بتهمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 أغسطس 2023 11:25 صباحاً - ذكرت قنوات تلفزيونية محلية، اليوم السبت، أن محكمة باكستانية قضت على رئيس الوزراء السابق، عمران خان، بالسجن ثلاث سنوات لبيعه هدايا منحت للدولة بشكل غير قانوني.

ويقول خبراء في القانون إن الإدانة في القضية قد تقضي على فرص خان في المشاركة في الانتخابات الوطنية التي يجب إجراؤها قبل أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال محامي عمران خان، انتظار حسين بانجوتا، لرويترز عبر الهاتف، اليوم السبت، إن الشرطة الباكستانية ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان من منزله بمدينة لاهور شرق البلاد.