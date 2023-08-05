العالم اليوم - عمران خان يوجه نداء لأنصاره عقب الحكم بسجنه

انتم الان تتابعون خبر عمران خان يوجه نداء لأنصاره عقب الحكم بسجنه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 أغسطس 2023 02:17 مساءً - وجه رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان نداء إلى إنصاره، يوم السبت، بعد صدور حكم بالسجن عليه لمدة ثلاث سنوات، قائلا " لا تجلسوا في منازلكم صامتين".

وفي بيان مسجل مسبقا على منصة "إكس"، تويتر سابقا، قال عمران خان موجها حديث لأنصاره "لدي نداء واحد، لا تجلسوا في منازلكم صامتين"

ولفت رئيس وزراء باكستان السابق إلى إن القبض عليه كان "متوقعا"

وفي وقت سابق السبت، قضت محكمة باكستانية بالسجن على عمران خان ثلاث سنوات لبيعه هدايا منحت للدولة بشكل غير قانوني.

وأورد التلفزيون الباكستاني: "أعلن القاضي همايون ديلوار أنه تم إثبات التورط في ممارسات فساد". ولم يكن خان حاضرا في المحكمة وأصدر القاضي أمرا باعتقاله.

وتعليقا على اعتقال خان، قال وزير الإعلام الباكستاني إن "الاعتقال تم بعد تحقيق شامل وإجراءات قانونية سليمة في المحاكمة".

وكشفت وكالة أنباء رويترز، نقلا عن محام، أنه في أعقاب صدور الحكم، قامت الشرطة الباكستانية بإيقاف عمران خان في منزله بلاهور.

من جهتها، أوضحت الشرطة الباكستانية أنه سيتم نقل عمران خان إلى إسلام آباد بعد القبض عليه في لاهور.

ويقول خبراء في القانون إن الإدانة في القضية قد تقضي على فرص خان في المشاركة في الانتخابات الوطنية التي يجب إجراؤها قبل أوائل نوفمبر.

وأكد فريق خان القانوني أنه سيستأنف الحكم، حيث قال أحد اعضاء الفريق: "من المهم أن نذكر أنه لم تتوفر أي فرصة لتقديم شهود ولم يتم تخصيص وقت لجمع الحجج".