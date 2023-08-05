897 اعتداءً للاحتلال ومستوطنيه في يوليو
أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية "إن قوات الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه نفذوا 897 اعتداءً، بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، خلال شهر يوليو/ تموز الماضي".
وأوضحت الهيئة في تقريرها الشهري، حول "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري" لشهر يوليو ،وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم السبت ،:" أن هذه الاعتداءات تراوحت بين اعتداء مباشر على المواطنين، وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتحام قرى، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات، وتركزت في محافظة القدس بواقع 148 اعتداء، تليها محافظة نابلس بـ140 اعتداءً، ثم محافظة الخليل بـ113 اعتداءً".
وأشارت إلى أن عدد الاعتداءات التي نفذها المستوطنون في شهر يوليو بلغت 202 اعتداءً، تخللها شنّ هجمات منظمة وخطيرة في المعرجات، وام صفا، وكفر الديك، وجالود، وعقربا، والقبّون، وغيرها، حيث تركزت في محافظة نابلس بـ65 اعتداءً، ثم رام الله بـ35 اعتداءً، والخليل بـ28 اعتداءً.
وبيّن رئيس الهيئة مؤيد شعبان، أن محافظة نابلس، وتحديداً جنوب المحافظة، أصبحت المنطقة الأكثر عرضة وعلى مدار الشهور الماضية لسلسلة اعتداءات ممنهجة من قبل المستوطنين، في جريمة مستمرة ترتقي لمستوى جريمة الحرب، لأسباب، منها: تمركز المستوطنين في المستوطنات، وتحديداً مستوطنات: "يتسهار"، و"براخا"، و"إيتمار"، و"ألون موريه"، وغيرها، التي تشكل غلافاً فاصلاً للمحافظة، ونظراً للموقع الجغرافي للمحافظة، من أجل فصل محافظات شمال ووسط الضفة عن بعضها البعض.
وأوضح أن عمليات الهدم التي نفذتها قوات العدو الصهيوني خلال يوليو بلغت ما مجموعة 41 عملية هدم لمنازل، ومنشآت تجارية، ومصادر رزق، تسببت بهدم ما مجموعة 44 منشأة، ومصدر رزق، تركزت في محافظتي الخليل، والقدس.
وقال شعبان إن سلطات العدو في شهر يوليو درست ما مجموعه (33 مخططا هيكلياً)، وجرى خلالها المصادقة على بناء (310 وحدات استيطانية)، في حين جرى إيداع ما مجموعة (622 وحدة استيطانية) استهدفت ما مجموعة 925.328 دونما من أراضي المواطنين.
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