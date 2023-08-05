العالم اليوم - الجزائر تجدد عزمها خفض إنتاج النفط 20 ألف برميل في أغسطس

انتم الان تتابعون خبر الجزائر تجدد عزمها خفض إنتاج النفط 20 ألف برميل في أغسطس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 أغسطس 2023 05:17 مساءً - أعلنت الجزائر عن تخفيض طوعي إضافي لإنتاج النفط قدره 20 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 940 ألف برميل يوميا، خلال أغسطس الجاري، وذلك امتثالا لاتفاق الحد من الإنتاج لتحالف مجموعة "أوبك+".

وجاء ذلك في كلمة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الجمعة، أثناء مشاركته في الاجتماع الـ 47 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك وغيرها، المنعقد عبر الإنترنت.

ويضم تحالف "أوبك+" منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا، ويضخ نحو 40 بالمئة من إجمالي إنتاج النفط الخام العالمي.

وقال عرقاب: "كما أعلنا في بداية يوليو، فإن الجزائر تكرر تأكيد قرارها بالمضي قدما في تخفيض طوعي إضافي قدره 20 ألف برميل يوميا في إنتاجها ليصل إلى 940 ألف (برميل) يوميا في أغسطس الجاري".

والخميس، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن المملكة "ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في يوليو الماضي لشهر آخر" وفق وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وأضاف المصدر، أن التخفيض "يشمل شهر سبتمبر القادم مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض".

وأردف: "بذلك يكون إنتاج المملكة في شهر سبتمبر 2023 ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا".

كما أصدرت روسيا، الخميس، بيانًا صحفيًا أعلنت فيه "مواصلة التخفيضات الطوعية لإمداداتها النفطية في سبتمبر القادم ولكن بمقدار 300 ألف برميل يوميًا بسبب تراجع صادراتها" وفق ما نشرت وكالة "تاس" المحلية.

وارتفعت أسعار النفط، الجمعة، إلى ما فوق 85 دولارا، مدعومة بقرار تمديد خفض الإنتاج من دول أوبك.