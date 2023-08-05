الدفاع الروسية: تصفية نحو 900 عسكري أوكراني خلال 24 ساعة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 أغسطس 2023 05:24 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على حوالي 900 عسكري أوكراني خلال الــ 24 ساعة الماضية بمناطق متفرقة بأوكرانيا في سياق العملية العسكرية.

وقالت الدفاع الروسية - في بيان اليوم /السبت/ - "تصدت قواتنا لــ 3 هجمات أوكرانية وقضينا على 140 جنديا أوكرانيا في محور كوبيانسك"، منوهة بأن القوات الروسية تصدت أيضا في محور دونيتسك لــ 10 هجمات أوكرانية وكبدت القوات الأوكرانية على هذا المحور أكثر من 230 عسكريا أوكرانيا.

وأضاف البيان: "تم القضاء كذلك على نحو 100 عسكري أوكراني في اتجاه "كراسنو - ليمانسكي"، وأكثر من 210 جنود أوكرانيين في اتجاه جنوب دونيتسك، وأكثر من 175 عسكريا أوكرانيا في اتجاه زابوروجيا"، مشيرا إلى تصفية أكثر من 35 عسكريا أوكرانيا في اتجاه خيرسون.

وأوضح البيان أنه تم تحرير بلدة نوفوسيلوفسكي بجمهورية لوجانسك الشعبية .