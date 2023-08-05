العالم اليوم - "بيركشاير هاثاواي".. أرباح قياسية في الربع الثاني من 2023

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 أغسطس 2023 06:22 مساءً - سجلت شركة "بيركشاير هاثاواي" أعلى معدل أرباح تشغيلية ربع سنوي على الإطلاق، إذ ساعدت الأرباح من مجموعة الأسهم التي تمتلكها الشركة ويقودها الملياردير الأميركي الشهير وارن بافيت على تحقيق أرباح ضخمة، رغم الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد الأميركي.

وحققت الشركة أرباحاً بقيمة تجاوزت 10 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 9.42 مليارات دولار قبل عام، إذ دفع الأداء القوي للشركة في أعمال قطاعات التأمين على مواجهة الضغوط الناجمة عن التضخم في الولايات المتحدة.

وبلغ إجمالي دخل الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري 35.9 مليار دولار.

وتأتي نتائج شركة "بيركشاير" القوية على الرغم من التحذير الذي أطلقه الملياردير الشهير في اجتماعه السنوي في أوماها خلال شهر مايو الماضي، والذي أشار إلى أن أرباح معظم وحدات الشركة التشغيلية قد تنخفض في 2023، بسبب ما يشهده الاقتصاد الأميركي من فترة استثنائية "غير معقولة".

ورغم التحذير، إلا أن رفع معدلات الفائدة الذي قام به مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال العام قد ساعد الشركة على جني عائد أكبر على السيولة النقدية التي تمتلكها بشكل أساسي في سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل.

ورغم تخفيض وكالة فيتش لتصنيف الولايات المتحدة الائتماني، إلا أن بافيت قد قال الخميس إن القرار "لن يقلل من شهيته للسندات".