العالم اليوم - غرق قاطرة في قناة السويس بعد اصطدامها بإحدى الناقلات العابرة

انتم الان تتابعون خبر غرق قاطرة في قناة السويس بعد اصطدامها بإحدى الناقلات العابرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 أغسطس 2023 06:22 مساءً - تجري أعمال الإنقاذ البحرية للتعامل مع حادث تصادقم الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة فهد، إحدى القاطرات التابعة لهيئة قناة السويس المصرية بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة، على ما أعلن رئيس الهيئة.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن "التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هونغ كونغ، مع القاطرة "فهد" ،إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح، مما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها".

يبلغ طول الناقلة 230 مترا، وعرضها 36 مترا، بغاطس 27 قدم، وحمولة كلية 52 ألف طن وتنتظر السفينة حاليا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

وأضاف رئيس الهيئة بأنه "على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من ٧ أفراد حيث لاتزال أعمال الإنقاذ جارية ، كما تم الدفع بالرافعة" إنقاذ " لإجراء أعمال انتشال القاطرة، مشيرا إلى أنه جاري إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم".