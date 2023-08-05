إيطاليا: إنقاذ 325 شخصًا وفقدان عدد من المهاجرين عقب غرق قاربهم جنوب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 أغسطس 2023 06:29 مساءً - أعلن خفر السواحل الإيطالى اليوم /السبت/، أن مجموعة من المهاجرين تقطعت السبل بهم على صخور بونينتى بجزيرة لامبيدوزا الإيطالية فى أعقاب غرق القارب الذى كانوا على متنه.. فى حين تم إنقاذ ، منذ أمس ، نحو 325 شخصًا من 4 قوارب من إجمالى 1677 شخصًا كانوا بالجزيرة.

وقالت مصادر إيطالية "دون ذكر اسمها" وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية، إن زورقين من خفر السواحل كانا فى المياه بالقرب من الصخور مساء أمس لكن الأمواج الهائجة كانت تمنعهما من محاولة إنقاذ المهاجرين".

وأضافت الوكالة الإيطالية أنه من بين المهاجرين امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا من ساحل العاج أنجبت طفلاً بعد وقت قصير من وصولها إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية".. مؤكدة أنه تم وضع الطفل فى المركز الصحى بالجزيرة الايطالية حيث لم يكن هناك وقت لنقل الأم التى كانت حاملاً فى شهرها التاسع إلى المستشفى فى البر الرئيسي.