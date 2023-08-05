أوكرانيا تعلن الخط الروسي لمياه البحر الأسود منطقة حرب.. ”لن يشعروا بالأمان...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 أغسطس 2023 06:29 مساءً - اعلنت أوكرانيا اليوم السبت، المنطقة المائية المطلة على الموانئ الروسية في البحر الأسود منطقة "معرضة لدرجة كبيرة لمخاطر الحرب".

وذكرت الدائرة الهيدروجرافية الأوكرانية - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية - أن "هناك نحو 6 موانئ روسية في البحر الأسود تعد منطقة خطر الحرب، وهي منطقة المياه في الطرق الداخلية والخارجية لموانئ أنابا ونوفوروسيسك وجيليندجيك وتوابس وسوتشي وتامان".

وفي سياق آخر، أعلنت الاستخبارات الأوكرانية اليوم، أن استعادة القدرة التشغيلية لسفينة الإنزال الروسية "اولينيجورسكي جورنياك" ستكون في المستقبل القريب "مهمة صعبة"، بالنسبة للروس.

وقال ممثل مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية أندري يوسوف: "من الناحية الفنية، فإن استعادة سفينة الإنزال الكبيرة أولينيجورسكي جورنياك في المستقبل القريب ستكون صعبة".

وأشار إلى أن "روسيا تمتلك سفنا حربية أخرى؛ وبالتالي فإن ما يسمى بالأجسام المغمورة مجهولة الهوية لديها المزيد من الأهداف العسكرية للعمل عليها".

وأضاف "لا يمكن أن يشعر الروس بالآمان في جميع أنحاء المنطقة؛ سواء على الأرض أو في الماء"، مشددا على "أن هذا سيتوقف عندما يغادرون أراضينا وتستعيد أوكرانيا سيادتها".