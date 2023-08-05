اليوم اليابان تسجل الأكثر سخونة فى 2023.. والحرارة تصل لمستويات تهدد الحياة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 أغسطس 2023 06:29 مساءً - ذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية أن اليوم /السبت/ هو الأكثر سخونة هذا العام فى اليابان؛ حيث وصلت درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية فى محافظة فوكوشيما مع استمرار موجة الحر فى اجتياح البلاد.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن درجات الحرارة الخطيرة وصلت لمستويات تهدد الحياة فى جميع أنحاء اليابان.

وأطلقت الوكالة تحذيرات لاحتمالية الإصابة بضربة الشمس فى 41 محافظة من أصل 47 محافظة فى اليابان، وحث المسؤولون الناس على البقاء فى منازلهم قدر الإمكان واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع ضربة الشمس فى حالة الحاجة إلى الخروج من المنزل.

وأثقلت موجات الحر الشديدة والرطوبة الخانقة على كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، وعددهم 36 مليون شخص فى اليابان لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة تصل إلى الوفاة بسبب موجات الحر.