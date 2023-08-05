العالم اليوم - روسيا تعلن اعتراض مسيّرة أميركية "على الحدود"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 أغسطس 2023 07:19 مساءً - أعلنت روسيا السبت أنها أرسلت إحدى مقاتلاتها لاعتراض طائرة مسيرة أميركية من طراز "ريبر" كانت تقترب، وفق ما أفادت، من حدودها فوق البحر الأسود قبل أن تعود أدراجها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام إنه بعد "رصد هدف جوي يقترب من حدود الدولة الروسية" في البحر الأسود، أرسلت موسكو مقاتلة من طراز سو-30.

وأضافت أن "طاقم المقاتلة الروسية حدد الهدف الجوي بوصفه مسيرة استطلاع (من طراز) إم كيو-9 إيه تابعة للقوات الجوية الأميركية"، موضحة أنه "مع اقتراب المقاتلة الروسية، عادت مسيرة الاستطلاع الأجنبية أدراجها مبتعدة من الحدود".

ولاحقا، عادت المقاتلة الروسية إلى مطارها من دون أي حادث، وفق المصدر نفسه.