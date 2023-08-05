العالم اليوم - إصابة إسرائيلي في عملية إطلاق نار في تل أبيب

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 أغسطس 2023 08:17 مساءً - كشفت السلطات إصابة مواطن إسرائيلي "بجراح حرجة" في تل أبيب، في عملية إطلاق نار، مساء السبت.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بإنها قامت بتحييد منفذ العملية. وجاء في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قبل وقت قصير ورد بلاغ عن حادث إطلاق نار في شارع مونتيفيوري في مدينة تل أبيب.

أسفر إطلاق النار عن إصابة شخص أحيل لتلقي العلاج الطبي.

تم تحييد مطلق النار وتتم معالجته من قبل طاقم نجمة داود الحمراء في المكان.

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