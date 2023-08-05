العالم اليوم - أرباح قياسية لصندوق التقاعد الحكومي الياباني بالربع الثاني

انتم الان تتابعون خبر أرباح قياسية لصندوق التقاعد الحكومي الياباني بالربع الثاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 أغسطس 2023 09:22 مساءً - حقق صندوق التقاعد الحكومي الياباني أرباحا قياسية بلغت 18.98 تريليون ين ياباني (133 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بسبب الارتفاع في عائدات الأسهم المحلية والسندات الخارجية.

وأعلن صندوق الاستثمارات الخاص بمعاشات التقاعد الحكومية الأكبر في العالم، في طوكيو، الجمعة، أن أرباحه قد نمت بنسبة 9.5 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وعقب الزيادة، بلغت إجمالي الأصول الخاصة بالصندوق نحو 219.17 تريليون ين (1.54 تريليون دولار)، وهو مستوى قياسي.

وحققت الأسهم اليابانية أداء جيدًا خلال الربع الثاني من 2023، حيث ارتفعت بنسبة بلغت 14.4 بالمئة.

كما ضخ مستثمرون كثر استثماراتهم بالأسهم اليابانية، كان منهم الملياردير الأميركي الشهير وارن بافيت.

ومن جهة أخرى، ارتفعت أصول الصندوق من الأسهم في الخارج بنسبة بلغت 15.4 بالمئة، بينما ارتفعت السندات الخارجية للصندوق بنسبة 8.1 بالمئة.

وفي بيان له، الجمعة، قال رئيس الصندوق ماساتاكا ميازونو إن الأرباح القياسية التي حققها الصندوق هي مجرد نتيجة قصيرة الأجل، مشيرا إلى أن نمو الأرباح بنسبة 9.5 بالمئة هو أمير قد يتكرر لمرة واحدة كل 9 أعوام.

وأشار ميازونو إلى أن الصندوق ملتزم باستثماراته طويلة الأجل.