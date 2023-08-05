العالم اليوم - فيديو يرصد لحظة الهجوم المسلح في تل أبيب

انتم الان تتابعون خبر فيديو يرصد لحظة الهجوم المسلح في تل أبيب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 أغسطس 2023 10:19 مساءً - كشفت السلطات إصابة مواطن إسرائيلي "بجراح حرجة" في تل أبيب، في عملية إطلاق نار، مساء السبت.

وقالت الشرطة إنها تلقت معلومات تتصل بـ"هجوم بسلاح ناري في شارع مونتيفيور في تل أبيب".

وذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن رجلا أصيب بجروح بالغة، مضيفة أنه "نقل إلى مستشفى إيشيلوف ولا يزال في وضع حرج".

وأوضحت الشرطة أن "محققين في بلدية تل أبيب لاحظوا شابا أثار شكوكهم وطلبوا السيطرة عليه. في تلك اللحظة، أطلق المشتبه به النار على محقق، فأصيب بجروح بالغة فيما نجح محقق بلدي آخر في تحييد الإرهابي".

ولفتت إلى أن المهاجم يتلقى إسعافات أولية في المكان الذي "انتشرت فيه قوات كبيرة من الشرطة".