العالم اليوم - الإمارات تؤمن 37.4% من واردات اليابان النفطية في يونيو

انتم الان تتابعون خبر الإمارات تؤمن 37.4% من واردات اليابان النفطية في يونيو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 أغسطس 2023 10:19 مساءً - بلغت واردات اليابان النفطية من دولة الإمارات العربية المتحدة 25.63 مليون برميل، بما يوازي 37.4 بالمئة من إجمالي الواردات في شهر يونيو 2023، وفقاً لبيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

واستوردت اليابان خلال يونيو حوالي 68.5 مليون برميل كانت حصة النفط العربي فيها 97.3 بالمئة، بمعدل 66.7 مليون برميل، مصدرها أربع دول عربية إضافة إلى الإمارات وهي السعودية، والكويت، وقطر، وسلطنة عُمان.

واستوردت اليابان من السعودية 28.39 مليون برميل، بمعدل 41.4 بالمئة من إجمالي الواردات في يونيو، وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بكمية 6.91 مليون برميل (10.1%)، ثم قطر 3.31 مليون برميل (4.8%)، في حين استوردت اليابان من سلطنة عُمان 1.5%، أو أكثر من مليون برميل بقليل.

وجاءت بقية واردات اليابان النفطية من جنوب شرق آسيا (1.2%)، أميركا الوسطى والجنوبية (0.7%)، والولايات المتحدة الأميركية (0.4%) ومثلها من بروناي، ومن أوقيانوسيا (0.3%)، ما يظهر ازدياداً قياسياً تاريخياً في اعتماد اليابان على نفط الدول العربية.

وتمثل تلك الأرقام، كميات النفط التي وصلت إلى المصافي والخزانات والمستودعات الموجودة في موانئ اليابان خلال يونيو 2023.