العالم اليوم - بصواريخ كينغال.. روسيا تكمل "الرد الموعود" وتضرب موقعا حساسا

انتم الان تتابعون خبر بصواريخ كينغال.. روسيا تكمل "الرد الموعود" وتضرب موقعا حساسا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 أغسطس 2023 11:17 مساءً - استهدفت ضربة صاروخية روسية أوكرانيا في ساعة مبكرة من مساء السبت، حيث طالت خصوصا مباني شركة تصنيع الطائرات "موتور سيش" التي تديرها الدولة منذ العام 2022 بهدف المساعدة في الجهد الحربي، بحسب ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "وقع هجوم صاروخي روسي جديد على بلدنا.. أصاب موتور سيش ومنطقة خميلنيتسكي".

وأوضح أن موسكو أطلقت صواريخ "كينغال" الفرط صوتية وصواريخ كروز من طراز "كاليبر"، وقد "تم إسقاط بعضها".

ما أهمية شركة "موتور سيش"؟

قامت الدولة الاوكرانية العام 2021 بتأميم شركة "موتور سيش" التي تصنع خصوصا محركات للطائرات والمروحيات.

ثم باتت تديرها مباشرة في نوفمبر 2022 الى جانب شركات أخرى انطلاقا من "اهميتها الاستراتيجية". وتتولى وزارة الدفاع إدارة اصول هذه الشركات بهدف "تأمين الحاجات الملحة للقوات المسلحة".

ويقع مقر المجموعة في زابوريجيا (جنوب) التي تحتل القوات الروسية جزءا منها.

وتعذر حتى الآن معرفة ما إذا كان القصف الروسي قد أصاب مقر "موتور سيش".

تفاصيل الهجوم الروسي

وكان حاكم المنطقة يوري مالاشكو أورد في وقت سابق عبر تلغرام أن الهجوم الروسي استهدف منطقة عند أطراف المدينة وتسبب باندلاع حريق.

وأوضح أنه لا يملك "أي معلومات عن احتمال سقوط ضحايا"، مضيفا أن حجم "الدمار لا يزال في طور التقييم".

وتقع منطقة خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا على بعد مئات الكيلومترات من الجبهة، لكن القصف الروسي يستهدفها بانتظام. وتضم خصوصا مطارا عسكريا أوكرانيا مهما.

وهاجمت القوات الأوكرانية ليل الجمعة السبت ناقلة نفط في البحر الأسود. وتعهدت موسكو الرد على هذه العملية.

واستهدفت هجمات أوكرانية عدة بواسطة مسيرات هذا الأسبوع سفنا روسية في البحر الاسود، اضافة إلى مدينة موسكو وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.