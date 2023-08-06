العالم اليوم - الرئيس الجزائري: نرفض التدخل العسكري بالنيجر

انتم الان تتابعون خبر الرئيس الجزائري: نرفض التدخل العسكري بالنيجر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أغسطس 2023 02:17 صباحاً - ذكرت قناة النهار نقلا عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في وقت متأخر السبت أن الجزائر ترفض قطعا أي تدخل عسكري في النيجر.

وقال تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية "أي تدخل سيشعل منطقة الساحل". وأضاف "نحن مستعدون لمد يد المساعدة للنيجر، والجزائر لن تستعمل القوة مع جيرانها".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الرئيس الجزائري: نرفض التدخل العسكري بالنيجر .. في رعاية الله وحفظة