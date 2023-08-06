العالم اليوم - بعد غيابه عن قمة الهلال.. هل يرحل حمد الله عن الاتحاد؟

انتم الان تتابعون خبر بعد غيابه عن قمة الهلال.. هل يرحل حمد الله عن الاتحاد؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أغسطس 2023 10:20 صباحاً - تحدثت تقارير إعلامية، خلال الساعات الماضية، عن إمكانية رحيل الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله عن فريقه الاتحاد السعودي.

وغاب حمد الله عن التشكيلة الأساسية التي خاضت، مساء السبت، المباراة ضد الهلال، في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

ماذا قال مدرب الاتحاد؟

وتحدث مدرب الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو، عن غياب حمد الله، البالغ من العمر 32 عاما، بالقول:

موضوع حمد الله هو شأن داخلي سنعمل على حله مع النادي، ومع الأشخاص الأمناء.

سيبقى في الاتحاد من يريد البقاء.

وذكرت مصادر محلية أن استبعاد المهاجم المغربي جاء "لأسباب فنية" وليس بسبب الإصابة، مشيرة إلى أن حمد الله طلب بشكل مفاجئ الرحيل، بسبب عدم رغبته في الجلوس على مقاعد البدلاء، في وقت بات يعول فيه المدرب البرتغالي على خدمات الملتحق حديثا، النجم الفرنسي كريم بنزيمة.

وكان الاتحاد قد أقصي من ربع نهائي البطولة العربية عقد هزيمته أمام غريمه الهلال بنتيجة 3-1.