العالم اليوم - السعودية.. تأسيس شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أغسطس 2023 01:23 مساءً - أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الأحد، عن تأسيس شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية، وهي شركة استثمارية رياضية تهدف لدعم وتمكين نمو قطاع الرياضة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحسب بيان رسمي من الصندوق، ستستثمر شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية في الحصول على حقوق الملكية لإنشاء الفعاليات الرياضية الجديدة، إلى جانب الاستثمار في الحقوق التجارية للبطولات الرياضية واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، بما يحقق أهداف الشركة في تحقيق العوائد المالية، ويدعم توطين الشراكات في مختلف أنحاء المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتهدف شركة "سرج" إلى الاستثمار في الفعاليات المرتبطة بالمشجعين، وستقوم بتوظيف التقنيات الرياضية المتقدمة لتطوير القطاع، وفق البيان.

وقال رائد إسماعيل، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى صندوق الاستثمارات العامة: "شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية تهدف إلى تنمية قطاع الرياضة والترفيه في السعودية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستساهم في دفع عجلة التنمية في القطاع من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية في حقوق الملكية الفكرية للأنشطة الرياضية".

وأضاف أن الشركة ستقوم باستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، والاستثمار في التقنيات الرياضية المتقدمة.