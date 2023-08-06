العالم اليوم - تفاصيل اليوم الثاني من محادثات جدة بشأن حرب أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر تفاصيل اليوم الثاني من محادثات جدة بشأن حرب أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أغسطس 2023 01:23 مساءً - تتواصل، اليوم الأحد، المحادثات التي تستضيفها مدينة جدة السعودية حول حرب أوكرانيا، بمشاركة مسؤولين كبار من نحو 40 دولة.

وقال مراسل قناة "دوت الخليج" إن اليوم هو الثاني والأخير من المباحثات في جدة بين المسؤولين، الذين تمت دعوتهم لتبادل وجهات النظر حيال الأزمة الأوكرانية.

وأضاف: "عكس اجتماعات كوبنهاغن السابقة، يشارك الجانب الصيني في محادثات جدة بحكم العلاقات السياسية والدبلوماسية الممتازة مع السعودية".

وأشار إلى أن الاجتماعات كانت "مغلقة، وكانت تتم شكل ثنائي وثلاثي وأيضا على طاولة واحدة بحضور الجانب الأوكراني".

وأوضح مراسلنا أن "طبيعة هذه المباحثات لا تتطلب إصدار بيان مشترك أو إعلان المخرجات، لأن المغزى الرئيسي هو تقريب وجهات النظر وطرح الآراء للوصول إلى حل سلمي لهذه الأزمة".

يشار إلى أن المحادثات تأتي في إطار ضغط دبلوماسي كبير من أوكرانيا لحشد دعم يتخطى نطاق الداعمين الغربيين الأساسيين، من خلال التواصل مع دول النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.