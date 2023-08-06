العالم اليوم - بالفيديو.. مقتل وإصابة العشرات في حادث قطار في باكستان

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. مقتل وإصابة العشرات في حادث قطار في باكستان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أغسطس 2023 01:23 مساءً - أفادت تقارير إعلامية محلية، اليوم الأحد، بمقتل 15 شخصا على الأقل جراء خروج قطار عن القضبان في باكستان.

وذكرت مصادر محلية أن حادث القطار خلف أيضا إصابة نحو 50 شخصا.

وانحرفت عشر عربات تقريبا من قطار الركاب عن القضبان قرب بلدة في إقليم السند بالجنوب على بعد نحو 275 كيلومترا عن كراتشي، أكبر مدن البلاد.

وتدهورت حالة شبكة السكك الحديدية الباكستانية التي تعود لعصر الاستعمار، في العقود القليلة الماضية، بسبب نقص الاستثمار وضعف الصيانة.