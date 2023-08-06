العالم اليوم - بالصور.. استمرار أعمال انتشال القاطرة الغارقة في قناة السويس

انتم الان تتابعون خبر بالصور.. استمرار أعمال انتشال القاطرة الغارقة في قناة السويس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أغسطس 2023 05:18 مساءً - أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، عصر اليوم الأحد، استمرار عملية انتشال القاطرة "فهد" بواسطة الرافعة "إنقاذ"، وإخلاء المجرى الملاحي للقناة.

وأوضح رئيس الهيئة، في بيان، أن تنظيم حركة الملاحة بالقناة يشهد ترتيب أولويات دخول السفن من الاتجاهين، بما يضمن إجراء أعمال الإنقاذ ولا يعيق الملاحة.

وأضاف: "تشهد حركة الملاحة بالقناة، اليوم، عبور 38 سفينة من اتجاه الشمال بإجمالي حمولات كلية 2.6 مليون طن، فيما تعبر مساء 45 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات كلية قدرها 2.7 مليون طن".

وأشار إلى أن فريق الإنقاذ البحري مستمر في أعمال الغطس على عمق 24 مترا من خلال مجموعات متتالية لاستكمال أعمال رباط القاطرة الغارقة بواسطة أسلاك الرافعة "إنقاذ"، وهي العملية التي تتطلب دقة عالية ووقتا كافيا، حيث يستغرق توصيل السلك الواحد ما يقرب من ساعة ونصف لكل من الأسلاك الثمانية للرافعة".

وتابع أنه من المقرر الانتهاء من أعمال توصيل القاطرة الغارقة بأسلاك الرافعة "إنقاذ" في غضون الساعات القادمة لتبدأ بعدها مباشرة أعمال رفع وانتشال القاطرة الغارقة ونقلها إلى منطقة البلاح.

ويبلغ الطول الكلي للرافعة إنقاذ 60.9 مترا، وعرضها 26.6 مترا، بحمولة 500 طن، وتستخدم في أعمال رفع وإنزال الوحدات البحرية وتعويم وانتشال الوحدات البحرية الغارقة.