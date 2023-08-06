الحرائق تلتهم 600 هكتار من الغابات في إسبانيا

الحرائق تلتهم 600 هكتار من الغابات في إسبانياأعلنت دائرة الإطفاء بإقليم كاتالونيا الإسباني أن الحريق الذي اندلع الجمعة الماضي في بلدية بورتبو، التهم نحو 600 هكتار من الغابات.

وقالت دائرة الإطفاء في بيان: “تبرعت دائرة الإطفاء لحكومة كاتالونيا بالأموال لوقف حرائق الغابات في بلدية بورتبو والتي نشبت في الساعة 16:39 من 4 أغسطس الجاري وبفضل التبرعات ومشاركة الخدمات الجوية تمكن رجال الإطفاء من محاصرة النار”.

وأضاف البيان أن الحرائق دمرت نحو 573 هكتارا في بورتبو ومنطقة كوليرا، مشيرا وأن الشرطة تواصل التحقيق في أسباب الحريق.