إعلان الطوارئ فى النمسا بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أغسطس 2023 06:23 مساءً - رفعت أجهزة الأمن والإنقاذ فى النمسا التأهب والطوارئ لمواجهة خطر الفيضانات فى جنوب البلاد.

وقالت وزارة الداخلية النمساوية فى بيان، اليوم الأحد، إن هناك قلقا من الانهيارات الأرضية الناجمة عن الفيضانات المتزايدة فى ولايات فى ستيريا وكارينثيا وجنوب بورغنلاند، موضحة أنه فى ولاية كارينثيا أدى تدفق المياه والمنحدرات الرطبة والمنزلقة باستمرار إلى نشر فرق إطفاء جديدة وعمليات إخلاء، حيث ارتفع منسوب النهر بشكل حاد.

وأضاف البيان أنه فى كارينثيا مازالت خمس مقاطعات من أصل 10 متضررة من الفيضانات، كما تم إجلاء 20 أسرة تضم حوالى 50 شخصا بسبب الانهيار الأرضى المرعب، لافتا إلى أن مخاطر الانهيارات الأرضية مرتفعة حيث لا يزال مستوى المياه فى بحيرة جروسيلدورفر مرتفعًا جدًا.

ومن جانب أخر، أنقذ الأمن 23 شخصًا من المصطافين النمساويين من الفيضانات والأمطار الغزيرة والعواصف الشديدة التى ضربت دولة سلوفينيا المجاورة، والتى تواجه أيضا خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية.