مقتل وإصابة العشرات في حادث قطار في باكستان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أغسطس 2023 07:21 مساءً - أفادت تقارير إعلامية محلية، اليوم الأحد، بمقتل 28 شخصا على الأقل جراء خروج قطار عن القضبان في باكستان.

وقال وزير شبكة سكك الحديد خواجة سعد رفيق للصحفيين: "تفيد المعلومات حتى الآن بأن 28 راكبا لقوا حتفهم وأصيب العديد بجروح"، مضيفا أن ألف شخص على الأقل كانوا على متن قطار "هزارة إكسبرس" عندما خرج عن السكة.

وانحرفت عشر عربات تقريبا من قطار الركاب عن القضبان قرب بلدة في إقليم السند بالجنوب على بعد نحو 275 كيلومترا عن كراتشي، أكبر مدن البلاد.

وتدهورت حالة شبكة السكك الحديدية الباكستانية التي تعود لعصر الاستعمار، في العقود القليلة الماضية، بسبب نقص الاستثمار وضعف الصيانة.