العالم اليوم - بدء عملية إصلاح خط أنابيب ينقل نفط روسيا لأوروبا بعد التسرب

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أغسطس 2023 08:12 مساءً - أعلنت الشركة البولندية المشغلة لخط الأنابيب الذي ينقل النفط الروسي إلى ألمانيا والذي تم إغلاقه مؤقتا بعد اكتشاف تسرب، يوم الأحد، بدء عملية الإصلاح.

وتوقعت شركة بيرن أن يستأنف خط الأنابيب عملياته الطبيعية يوم الثلاثاء.

وقالت الشركة إنها رصدت التسريب بالقرب من بلدة تشوديتش في وسط بولندا على بعد 145 كيلومترا غربي وارسو.

ووقع التسرب في أحد الخطين اللذين يشكلان الجزء الغربي من خط أنابيب دروجبا.

وقالت الشركة إنها أوقفت على الفور عملية الضخ عبر الخط المتضرر، لكن الخط الثاني يعمل بشكل طبيعي.

وقام رجال الإطفاء وخدمات الطوارئ بتأمين المنطقة.

وقالت بيرن إن التحقيق جاري لمعرفة سبب التسريب.

وأوضحت الشركة في بيان يوم الأحد أن أطقم العمل وصلت إلى الجزء المتضرر من خط الأنابيب وإن الإصلاحات جارية.

ذكرت وكالة الأنباء البولندية الحكومية أن خط أنابيب دروجبا ينقل النفط من روسيا إلى مصافي في بولندا وألمانيا والمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.