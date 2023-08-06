3 شهداء برصاص الاحتلال في جنين

3 شهداء برصاص الاحتلال في جنيناستشهد ثلاثة فلسطينيين، مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بعد إطلاق النار تجاه مركبه كانت تقلهما في بلدة عرابة جنوبي جنين.

وبحسب موقع (فلسطين أون لاين)، زعمت وسائل إعلام عبرية، إنّ قوة خاصة من جيش الاحتلال أطلقت النار بكثافة على مركبة فلسطينية يتواجد فيها مواطنين جنوب جنين شمالي الضفة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة شبان.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات العدو دفعت تعزيزات عسكرية عند دوار عرابة، وأغلقت الطرق في المنطقة.

وأشارت المصادر أن قوات العدو منعت طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول للمركبة المستهدفة لنقل جثامين الشهداء.

وأوضحت المصادر، أن قوات العدو انسحبت من منطقة الاغتيال قرب دوار عرابة وصادرت المركبة واحتجزت الشبان.