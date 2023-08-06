العالم اليوم - ماسك يقول إن قتاله في قفص مع زاكربيرغ سيتم بثه على تطبيق إكس

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أغسطس 2023 09:22 مساءً - قال إيلون ماسك إن قتاله الشخصي المحتمل مع مارك زاكربيرغ سيتم بثه على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به "إكس"، المعروف سابقًا باسم تويتر.

ويبدو أن عملاقي التكنولوجيا اتفقا على مواجهة "مباراة القفص" في أواخر يونيو.

ويتدرب زاكربيرغ بالفعل في فنون القتال المختلطة، وقد نشر مؤسس فيسبوك منشورا عن إكمال أول بطولة جو جيتسو له في وقت سابق من هذا العام.

وكتب ماسك في منشور يوم الأحد على المنصة: " معركة زاك ضد ماسك ستعرض على الهواء مباشرةً عبر تطبيق إكس... ستذهب جميع العوائد إلى الأعمال الخيرية للمحاربين القدامى".

وقال ماسك في وقت سابق الأحد إنه يتدرب على القتال برفع الأثقال.

وكتب ماسك على موقع إكس: "ليس لدي وقت للتمرين، لذلك أحضرهم للعمل".

ما إذا كان ماسك و زاكربيرغ سيصلان إلى الحلبة أم لا، مازال أمرا في علم الغيب - خاصة وأن ماسك غالبًا ما يغرد عن تحركاته قبل الأوان أو بدون المتابعة.

ولكن حتى لو كانت اتفاقية مباراة القفص الخاصة بهم مجرد مزحة، فقد حظي المزاح بالاهتمام.