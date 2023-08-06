العالم اليوم - أرسنال يخطف أول ألقاب إنجلترا ويبدد "حلم السداسية" لمان سيتي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أغسطس 2023 09:22 مساءً - أحرز أرسنال لقب "درع المجتمع" لكرة القدم، بعد الفوز 4-1 بركلات الترجيح على مانشستر سيتي، بعد التعادل 1-1 باستاد ويمبلي، الأحد.

وافتتح البديل كول بالمر التسجيل لسيتي بتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة لمرمى آرون رامسديل قبل 13 دقيقة من النهاية.

وفي الوقت الذي بدا أن مانشستر سيتي سيحتفل باللقب سدد البديل لياندرو تروسار كرة اصطدمت في المدافع مانويل أكانجي إلى داخل مرمى شتيفان أورتيغا في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وسجل أرسنال أول أربع ركلات ترجيح، فيما أهدر كيفن دي بروين ورودري ركلتين لتنتهي آمال سيتي في تحقيق "السداسية".

وسيبقى بذلك فريقا برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، الوحيدان اللذان حققا "السداسية" عبر التاريخ.

والسداسية تعني تحقيق فريق أوروبي للألقاب "الستة" التالية: الدوري المحلي، الكأس المحلي، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر المحلي، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية.

وبضياع لقب الدرع الخيرية، الموازية لكأس السوبر المحلي في دول أخرى، لن يستطيع مانشستر سيتي تحقيق "السداسية".