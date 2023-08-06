العالم اليوم - اليمن.. اعتقال قيادي بارز في تنظيم القاعدة بأبين

انتم الان تتابعون خبر اليمن.. اعتقال قيادي بارز في تنظيم القاعدة بأبين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أغسطس 2023 11:17 مساءً - اعتقلت قوات الحزام الأمني قياديا بارزاً في تنظيم القاعدة، بمحافظة أبين جنوبي اليمن، حسب ما أفادت مصادر أمنية.

وقالت مصادر أمنية إن وحدة خاصة بقيادة قائد الحزام الأمني بمحافظة أبين العميد عبداللطيف السيد، قادت حملة أمنية، لتسفر عن اعتقال القيادي المعروف في تنظيم القاعدة بـ"أبو القعقاع".

وجاءت عملية الاعتقال، وفق المصادر، عقب عملية تتبع طويلة أسفرت عن اعتقال "أبي القعقاع"، عقب حملة أمنية داهمت منزلاً خاصاً كان يختبئ فيه.

وبحسب المصادر، فإن هذا القيادي وعدد من قيادات التنظيم البارزة في المحافظة، تقوم بالتخفي وتغيير مساكنها من وقت لآخر، خوفاً من عمليات التتبع الخاصة التي تهدف إلى اعتقالهم.

ويأتي هذا الإنجاز عقب يومين فقط، من تعيين العميد عبداللطيف السيد" قائدا للحزام الأمني بمحافظة أبين.

وتخوض مؤخرا قوات "سهام الشرق" معركة ضارية مع العناصر الإرهابية التي كثفت من زراعتها للعبوات الناسفة في طرقات القوات الأمنية المشاركة في تحرير "معسكر عومران" الاستراتيجي، أكبر معاقل تنظيم القاعدة في اليمن في 18 سبتمبر 2022.