العالم اليوم - كيف علّقت كييف وموسكو على نتائج مؤتمر أزمة أوكرانيا بجدة؟

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أغسطس 2023 12:22 صباحاً - قال مسؤول أوكراني كبير يوم الأحد إن المحادثات‭‭‭ ‬‬‬التي جرت في السعودية بهدف إحراز تقدم نحو تسوية سلمية للحرب مع روسيا كانت مثمرة.

وأفاد مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، في بيان عن محادثات جدة "أجرينا مشاورات مثمرة جدا حول المبادئ الأساسية التي يجب أن يُبنى عليها سلام عادل ودائم".

وأضاف يرماك أن "وجهات نظر مختلفة ظهرت خلال المحادثات في السعودية"، واصفا إياها بأنها "حوار صريح ومنفتح جدا".

وشدد المسؤول الأوكراني على أن جميع الدول المشاركة أبدت التزامها بمبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إنه يريد عقد قمة عالمية على أساس تلك المبادئ في وقت لاحق من العام الحالي.

مؤتمر أزمة أوكرانيا في جدة.. أبرز المواقف

• شاركت أكثر من 40 دولة، منها الصين والهند والولايات المتحدة ودول أوروبية في محادثات جدة التي اختتمت يوم الأحد، ولم تشارك روسيا فيها.

• وصفت أوكرانيا وحلفاؤها المحادثات بأنها محاولة للحصول على دعم دولي واسع للمبادئ التي تريد كييف أن تكون أساسا للسلام، ومنها انسحاب جميع القوات الروسية وعودة جميع الأراضي الأوكرانية إلى سيطرتها.

• قالت وزارة الإعلام السعودية إن المشاركين في المحادثات اتفقوا على أهمية مواصلة التشاور الدولي وتبادل الآراء بما يسهم في بناء أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام.

• مسؤولون أوروبيون قالوا إن المشاركين يعتزمون تشكيل مجموعات عمل لمعالجة مشاكل محددة نجمت عن الحرب.

• نقلت وسائل إعلام رسمية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله إن الاجتماع "انعكاس لمحاولة الغرب مواصلة الجهود الفاشلة وغير المجدية" لحشد الجنوب العالمي من أجل دعم موقف زيلينسكي.