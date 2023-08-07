العالم اليوم - قتلى ومفقودون في غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تونس

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أغسطس 2023 02:22 صباحاً - نقلت "رويترز" عن مسؤول قضائي قوله يوم الأحد، إن ما لا يقل عن أربعة مهاجرين لقوا حتفهم وفقد 51 آخرون بعد غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل جزيرة قرقنة التونسية.
وأضاف المسؤول القضائي أن جميع المهاجرين الذين كانوا على متن المركب من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
وأعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني الأحد عن تمكن وحدات الحرس الوطني البحري من انتشال عشرة جثث في الـ48 ساعة الأخيرة بسواحل اللواتة في ولاية صفاقس.
ووفق بلاغ صادر عن الإدارة، فقد تم "التنسيق مع النيابة العمومية بصفاقس التي أذنت باتخاذ التدابير اللازمة في خصوص تسخير الطب الشرعي للتعرف على الهويات".
وتواجه تونس موجة هجرة قياسية هذا العام وكوارث متكررة لغرق قوارب مهاجرين من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء يسعون للوصول إلى سواحل إيطاليا.
وحلت تونس مكان ليبيا كنقطة المغادرة الرئيسية للفارين من الفقر والنزاعات في إفريقيا والشرق الأوسط بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.
أزمة الهجرة غير الشرعية بالأرقام
- تحوّل البحر الأبيض المتوسط خلال السنوت الأخيرة، إلى مقبرة لأحلام من حاولوا عبوره إلى أوروبا، ورغم محاولات وقف هذه الظاهرة، لم تتعب القوارب غير الشرعية من محاولة إنجاز مهمتها.
- المنظمة الدولية للهجرة، قالت إنه خلال النصف الأول من العام الحالي، لقي نحو ألفي شخص حتفهم غرقا في المتوسط، مقارنة بنحو 1400 في الفترة نفسها من العام الماضي.
- شهدت إيطاليا على وجه الخصوص زيادة كبيرة في عدد المهاجرين، مع استقبالها أكثر من 60 ألفا حتى الآن، هذا العام، مقارنة بأقل من 27 ألفا العام الماضي.
- تقدر المنظمة الدولية للهجرة أن إجمالي المهاجرين عن طريق المتوسط إلى وسط أوروبا، وصل إلى أكثر من 82 ألفا هذا العام.
- في الإجمال، سُجل أكثر من 20 ألف وفاة منذ عام 2014، على طول الطريق البحري الخطير بين شمال إفريقيا والشواطئ الجنوبية لأوروبا.
- منذ عام 2015، تم إنقاذ نحو 300 ألف شخص أثناء محاولتهم العبور عبر البحر الأبيض المتوسط، وفق وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية.
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