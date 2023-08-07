العالم اليوم - زيلينسكي: أنظمة الدفاع الأميركية والألمانية "فعالة للغاية"

انتم الان تتابعون خبر زيلينسكي: أنظمة الدفاع الأميركية والألمانية "فعالة للغاية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أغسطس 2023 02:22 صباحاً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد إن أوكرانيا تشهد "نتائج كبيرة" من أنظمة الدفاع الجوي الأميركية والألمانية.

وفي خطابه الليلي، قال زيلينسكي إن أنظمة الدفاع الجوي المتطورة، مثل الأنظمة الأميركية باتريوت والألمانية إيريس-تي، أثبتت أنها "فعالة للغاية" و"أثمرت بالفعل عن نتائج كبيرة".

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا أحبطت "جزءا كبيرا" من الهجمات الروسية خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك إسقاط 65 صاروخا من أنواع مختلفة و178 طائرة مسيرة هجومية، من بينها 87 من طراز شاهد.

آخر تطورات الحرب الأوكرانية

• أشارت روسيا إلى أنها أسقطت طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى العاصمة يوم الأحد في ثالث هجوم من نوعه خلال أسبوع، بينما قال مسؤولون من البلدين إن أوكرانيا قصفت جسرين يربطان شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي.

• يكثف كل من البلدين هجماته على قوات الآخر ومستودعات أسلحته وبنيته التحتية التي تدعمه في الحرب، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه أوكرانيا لطرد القوات الروسية التي توغلت في مناطقها الجنوبية والشرقية منذ بدء العملية العسكرية في العام الماضي.

• حاكم شبه جزيرة القرم، قال إن جسر تشونهار المؤدي إلى شبه الجزيرة، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في عام 2014، تضرر جراء هجوم صاروخي.

• مسؤول عينته موسكو قال إن جسرا آخر من أصل ثلاثة طرق تربط شبه جزيرة القرم بالأجزاء التي تسيطر عليها روسيا في البر الرئيسي لأوكرانيا تعرض للقصف بالقرب من بلدة هينيتشيسك، مما أدى لإصابة سائق مدني.

• توقفت حركة المرور على جسر ثالث يربط روسيا بشبه جزيرة القرم بعد أن قال الجانبان إن زورقا مسيرا تابعا للبحرية الأوكرانية يحمل متفجرات استهدف ناقلة وقود روسية يوم الجمعة ليلا في ثاني هجوم من نوعه خلال ‭‭‭‭24‬‬‬‬ ساعة.

• قرر المسؤولون في مطار فنوكوفو في موسكو تعليق الرحلات الجوية يوم الأحد لأسباب غير محددة قالوا إنها خارجة عن إرادتهم.

• بحسب رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين فإن طائرة مسيرة أُسقطت يوم الأحد جنوبي العاصمة.

• وزارة الدفاع الروسية قالت إنها نفذت ضربات ناجحة على قواعد جوية أوكرانية في منطقتي ريفني وخميلنيتسكي الغربيتين ومنطقة زابوريجيا الجنوبية، دون الخوض في تفاصيل.

• ألحق هجوم آخر بزورق مسير على قاعدة نوفوروسيسك البحرية الروسية أضرارا بسفينة حربية يوم الجمعة، وهي المرة الأولى التي تستعرض فيها البحرية الأوكرانية قوتها حتى الآن بعيدا جدا عن شواطئها.

• الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف قال إن موسكو ستشن على الأرجح مزيدا من الضربات على الموانئ الأوكرانية ردا على هجمات كييف على السفن الروسية في البحر الأسود.