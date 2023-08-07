العالم اليوم - السعودية توقع اتفاقية مع شركة تركية لتصنيع الطائرات المسيرة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أغسطس 2023 10:19 صباحاً - أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية، الأحد، على منصة إكس المعروفة سابقا بتويتر أن السعودية وقعت اتفاقية توطين استراتيجية مع شركة بايكار تكنولوجيز التركية لتوطين صناعة الطائرات المسيرة في المملكة.

وأضافت الشركة "ستعزز هذه الاتفاقية دورنا في دعم صناعة الدفاع الوطنية وتعزيز قدراتنا المحلية".

وفي يوليو اتفقت السعودية على شراء طائرات مسيرة تركية من شركة بايكار في أكبر عقد دفاعي في تاريخ تركيا.

يذكر أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية، مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتأسست في مايو 2017، وهي تعمل على تطوير ودعم الصناعات الدفاعية في المملكة وتعزيز اكتفائها الذاتي.

وتسعى السعودية إلى توطين 50 بالمئة من إنفاقها الدفاعي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.