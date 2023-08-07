العالم اليوم - نيكي الياباني يعكس اتجاهه للارتفاع مع أرباح قوية للشركات

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أغسطس 2023 11:20 صباحاً - عكس المؤشر نيكي الياباني اتجاهه ليغلق على ارتفاع، الاثنين، مع تغيير المستثمرين نظرتهم بعد تسجيل الشركات المحلية لأرباح قوية، وارتفع سهم شركة أستيلاس للأدوية بعد حصول عقار تنتجه على موافقة الولايات المتحدة.

وصعد المؤشر نيكي 0.19 بالمئة ليغلق عند 32254.56 نقطة، بعدما تراجع في مستهل الجلسة مقتفيا الخسائر التي اختتمت بها وول ستريت تداولات الأسبوع الماضي. وكان المؤشر نيكي تراجع 0.9 بالمئة ليسجل أدنى مستوى منذ 12 يوليو في وقت سابق من الجلسة.

وأوقف المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أيضا الخسائر التي سجلها في وقت سابق من الجلسة ليغلق مرتفعا 0.41 بالمئة عند 2283.93 بالمئة.

وقال شوجي هوسوي، كبير المحللين الاستراتيجيين في مجموعة دايوا سيكيوريتيز "اقتفت السوق الانخفاضات في الأسواق الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي، بينما لم يكن المستثمرون يراهنون بشكل كبير على الأسهم بسبب شكوكهم تجاه وضع عائدات السندات الحكومية اليابانية".

وأضاف أنه مع ذلك ارتفعت معنويات المستثمرين بعد تحسن أرباح أسهم الشركات اليابانية.

وكان المستثمرون في اليابان يبحثون عن القيمة العادلة للسندات الحكومية القياسية لأجل عشر سنوات بعدما فاجأ بنك اليابان السوق بوضع سقف فعلي لعائد السندات عند واحد بالمئة الشهر الماضي.

وقفز سهم أستيلاس فارما اليابانية للأدوية 10.05 بالمئة ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكي بعدما وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على عقار تنتجه الشركة.

وارتفع سهم نظيرتها دايتشي سانكيو 1.95 بالمئة.

وصعد سهم شركة كيه.دي.دي.آي للاتصالات 1.06 بالمئة وصانعة المعدات الطبية ترومو 1.28 بالمئة.

وأثرت أسهم شركات التكنولوجيا سلبا على المؤشر نيكي، إذ تراجع سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست 1.04 بالمئة و1.64 بالمئة على الترتيب.