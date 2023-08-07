العالم اليوم - مصر.. تمديد موعد إغلاق مزايدة التنقيب عن الذهب حتى نوفمبر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أغسطس 2023 12:22 مساءً - مددت شركة شلاتين للثروة المعدنية المصرية موعد إغلاق أول مزايدة عالمية تطرحها البلاد للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية، لمدة 3 أشهر، ليصبح نوفمبر المقبل بدلا من أغسطس الجاري.

وقالت الشركة التابعة للحكومة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن تمديد موعد إغلاق المزايدة يأتي استجابة لمطالب الشركات التي أبدت رغبتها في المشاركة بالمزايدة حتى تتمكن من شراء كراسة الشروط وحزم البيانات، وإعطائها الفرصة لتقييم مناطق المزايدة، وأيضا حتى يتقدم أكبر عدد ممكن من الشركات بعروضها الفنية والمالية لضمان التنافس بينها.

وكانت شركة شلاتين للثروة المعدنية طرحت المزايدة في مايو الماضي للتنقيب عن الذهب في 5 مناطق بالصحراء الشرقية هي: "فطيري"، و"البرامية"، و"عقود"، و"أم عود"، و"حماطة".

وتأسست شركة شلاتين للثروة المعدنية في عام 2012، بموجب قرار لمجلس الوزراء، بهدف تعزيز قدرات البلاد في أنشطة استكشاف وإنتاج وتسويق الذهب، حيث تسعى مصر لزيادة الاستثمارات الموجهة إلى قطاع التعدين.