العالم اليوم - وكيل محمد صلاح يحسم جدل انتقاله للدوري السعودي

انتم الان تتابعون خبر وكيل محمد صلاح يحسم جدل انتقاله للدوري السعودي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أغسطس 2023 01:20 مساءً - حسم الكولومبي رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي الجدل بشأن مستقبل اللاعب، الذي ارتبط اسمه خلال الساعات الماضية بالانتقال إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكتب رامي عباس عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "إكس" "تويتر سابقا"، الاثنين: "إذا كنا نفكر في الرحيل عن ليفربول هذا العام، ما كنا سنجدد التعاقد مع النادي في الصيف الماضي، محمد صلاح ملتزم بعقده مع ليفربول".

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن اتحاد جدة يرغب في ضم صلاح بعد صدمة الخروج من ربع نهائي البطولة العربية للأندية.

ووفقا للصحيفة السعودية فإن عرض اتحاد جدة إلى محمد صلاح يبلغ 180 مليون يورو لمدة موسمين.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني سيدفعها اتحاد جدة إلى ليفربول من أجل شراء المدة المتبقية في عقده.

وكان اتحاد جدة قد ضم فابينو نجم وسط ليفربول في الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يفتتح مشواره مع الفريق السعودي خلال شهر أغسطس الجاري.

يذكر أن محمد صلاح انتقل إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، فيما يرتبط صلاح بتعاقد مع ليفربول لمدة موسمين مقبلين.

وخاض صلاح 305 مباراة مع ليفربول منذ انضمامه إلى الفريق وسجل 186 هدفا وصنع 79 آخرين.