العالم اليوم - وصول قوات أميركية ضخمة للشرق الأوسط

انتم الان تتابعون خبر وصول قوات أميركية ضخمة للشرق الأوسط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أغسطس 2023 01:20 مساءً - أعلن الأسطول البحري الأميركي الخامس، الاثنين، وصول 3 آلاف بحار إلى منطقة الشرق الأوسط، كما أشار إلى أن سفينة هجومية برمائية وسفينة إنزال وصلتا إلى البحر الأحمر.
بيان الأسطول الخامس
- أصدر الأسطول الأميركي الخامس، الذي يتخذ من البحرين مقرا له، بيانا قال فيه إن 3 آلاف بحار وصلوا إلى الشرق الأوسط، ضمن خطة انتشار معلنة مسبقا من طرف "البنتاغون".
- أضاف أن السفينة الهجومية البرمائية "يو أس أس باتان"، وسفينة الإنزال "يو أس أس كارتر هول" دخلتا البحر الأحمر من البحر الأبيض عبر قناة السويس.
- يمكن للسفينة البرمائية أن تحمل أكثر من 20 طائرة.
- تؤمن هذه التعزيزات "أصولا جوية وبحرية إضافية، بالإضافة إلى المزيد من مشاة البحرية والبحارة الأميركيين، مما يوفر قدرا أكبر من المرونة والقدرة البحرية للأسطول الخامس الأميركي"، وفقا للبيان.
- قال المتحدث باسم الأسطول الخامس تيم هوكينز لوكالة "فرانس برس"، الاثنين، إن عملية الانتشار تؤكد "التزامنا القوي والثابت بالأمن البحري الإقليمي".
- تابع: "تضيف هذه الوحدات مرونة وقدرات تشغيلية كبيرة حيث نعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء الدوليين لردع النشاط المزعزع للاستقرار وتخفيف التوترات الإقليمية الناجمة عن مضايقات إيران ومصادرة السفن التجارية".
- كانت الولايات المتحدة أعلنت عن خطة زيادة عديدها هذه الشهر الماضي.
- يقول الجيش الأميركي إن إيران احتجزت أو حاولت السيطرة على زهاء 20 سفينة في المنطقة خلال العامين الماضيين.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر وصول قوات أميركية ضخمة للشرق الأوسط .. في رعاية الله وحفظة