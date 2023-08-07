العالم اليوم - وصول قوات أميركية ضخمة للشرق الأوسط

انتم الان تتابعون خبر وصول قوات أميركية ضخمة للشرق الأوسط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أغسطس 2023 01:20 مساءً - أعلن الأسطول البحري الأميركي الخامس، الاثنين، وصول 3 آلاف بحار إلى منطقة الشرق الأوسط، كما أشار إلى أن سفينة هجومية برمائية وسفينة إنزال وصلتا إلى البحر الأحمر.