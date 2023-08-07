الصين تنصح رعاياها بمغادرة النيجر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أغسطس 2023 01:27 مساءً - قالت السفارة الصينية في النيجر، اليوم الإثنين، إن على الرعايا الصينيين في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا المغادرة إلى دولة ثالثة أو العودة إلى بلادهم إذا لم يكن هناك داع للبقاء.

وتابعت السفارة في بيان على موقعها الإلكتروني أن على الأشخاص الذين يخططون لزيارة النيجر قريبا عدم السفر ما لم يكونوا مضطرين لذلك.

وتترقب النيجر، اليوم الإثنين، ردا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بعدما تجاهل قادة الانقلاب في نيامي المهلة التي حددتها لهم المجموعة لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى منصبه وإلا فإنها قد تسمح بالتدخل العسكري.