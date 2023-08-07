العالم اليوم - "ADQ" تطلق مشروعا زراعيا في أبوظبي مع "سيف هافين" الهولندية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أغسطس 2023 02:22 مساءً - أعلنت "القابضة" (ADQ) الإماراتية، الاثنين، عن تعاونها مع شركة سيف هافين سليوشن الهولندية، لإطلاق مشروع زراعي في إمارة أبوظبي، بهدف زيادة إنتاج المحاصيل الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.

وقالت "ADQ" في بيان إن المشروع يهدف لإنشاء بيوت زراعية محمية عالية التقنية ومؤتمتة بالكامل في المجمع الخاص بها في "كيزاد"، على مساحة تبلغ 10 هكتارات كمرحلة أولى.

"ستعمل البيوت الزراعية المحمية بنظام تبريد فعّال يقلّل من الانبعاثات الكربونية ويحد من استهلاك المياه، مما يتيح زراعة محصولي الطماطم والخيار على مدار العام في بيئة خالية من الكربون وخاضعة للتحكم"، بحسب ما قالته الشركة في البيان.

وقالت "ADQ" إن المرحلة الثانية من المشروع ستشهد بدء الإنتاج التجاري ومضاعفة المساحة المزروعة إلى 20 هكتارا.

وأضافت أن خبراء الإنتاج النباتي في شركة سيف هافين سليوشن سيتعاونون مع الباحثين والمهندسين الزراعيين المحليين لتشجيع تطوير التقنيات التي تتلاءم بشكل مثالي مع ظروف المناخ والنمو في البيئة المحلية.

وقال غيل أدوتيف، الرئيس التنفيذي لمحفظة الأغذية والزراعة في "القابضة" (ADQ): "انطلاقاً من مهمتنا في تعزيز الزراعة المستدامة في إمارة أبوظبي، تأتي شراكتنا مع شركة سيف هافين سليوشن بهدف الاستثمار في حلول التكنولوجيا الزراعية، ودعم إمكانيات دولة الإمارات لرفع معدلات الإنتاج الزراعي المحلي".

وأضاف أن "القابضة" (ADQ) تتطلع من خلال هذه الشراكة للارتقاء بقدراتها في زراعة المنتجات الطازجة في إمارة أبوظبي بصورة مستدامة تلبي حاجة المجتمعات المحلية.

ونظرا للاعتماد الكبير في دولة الإمارات على واردات المحاصيل الزراعية من الخارج، وتوقعات زيادة الاستهلاك السنوي للدولة من الفواكه والخضروات بنسبة 18 بالمئة بين عامي 2019 و2026، وضعت الإمارات تعزيز الاكتفاء الذاتي الزراعي كأحد الأولويات المهمة على أجندتها الوطنية.

ويُمثّل تعاون "القابضة" (ADQ) مع شركة سيف هافين سليوشن الهولندية مشروعاً جديداً يتم إطلاقه في مجمع التكنولوجيا الزراعية في كيزاد، حيث بدأت "القابضة" (ADQ) المرحلة التشغيلية للمجمع مع إطلاق مشروع الزراعة العمودية بالشراكة مع "زيرو" الإيطالية، المتخصصة في التكنولوجيا عالية التأثير.